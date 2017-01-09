09.01.2017 (18:36)

Расчеты ПТРК «Штурм-С» российской военной базы в Абхазии готовятся к учебным боевым стрельбам

Военнослужащие противотанкового подразделения российской военной базы, дислоцированной в Республике Абхазия, готовятся к выполнению учебных боевых стрельб из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С».

На полигонах Нагвалоу и Цабал с противотанковые расчеты проводятся интенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнем из комплексов «Штурм-С».

В ходе тактических занятий военнослужащие совершенствуют навыки выбора и оборудования позиций для стрельбы, выполняют нормативы по развертыванию ПТРК с отработкой элементов стрельбы.

Также в рамках подготовки к боевым стрельбам противотанковые расчеты тренируются на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов ПТРК «Штурм-С».

Возможности современного компьютерного тренажера позволяют в режиме реального времени учить расчеты ПТРК поражению неподвижных и движущихся целей на дальностях до 6 км.

В ходе занятий тренажер отображает траекторию полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности. Кроме того, учебный комплекс способен имитировать различные помехи, действующие на оператора «Штурм-С» при выстреле, в том числе засветка, звуковые эффекты и задымление.

До этого этапа боевой подготовки – в декабре прошлого года – военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и возможности штатного вооружения и военной техники.

На завершающем этапе подготовки в апреле текущего года военнослужащие противотанкового подразделения выполнят боевые стрельбы на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Им предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника.



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