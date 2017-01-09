09.01.2017 (17:02)

На Северном флоте состоялся турнир по хоккею с шайбой

8 января в главной базе Северного флота (СФ) – Североморске – состоялось торжественное закрытие новогоднего турнира по хоккею с шайбой, в котором приняли участие 13 сборных объединений, соединений и воинских частей СФ.

Команды были распределены на две группы в зависимости от уровня подготовленности. В 1-й дивизион вошли команды «Альбатрос» (сборная Кольской флотилии разнородных сил), «Спутник» (сборная морской пехоты СФ), «Гроза» (сборная объединения ВВС и ПВО СФ), «Торос» (сборная центра материально-технического обеспечения СФ), «Стальные ястребы» (сборная отдельного смешанного авиаполка СФ), «Армеец» (сборная одной из воинских частей СФ).

Во 2-й дивизион были включены команды «К-21» (сборная штаба флота), «Тайфун» (сборная подводных сил СФ), «Ракета» (сборная Кольского соединения ПВО), «Спасатель» (сборная управления поисковых и аварийно-спасательных работ), «Арктика» (сборная арктического мотострелкового соединения), «Альфа» (сборная управления ядерного обеспечения), «Медведи» (сборная соединения подводных лодок).

Среди команд 1-го дивизиона первое место заняла команда «Гроза», второе – «Спутник», третье – «Альбатрос». Во 2-м дивизионе победила команда «К-21», в призерах – «Медведи» и «Тайфун».

Церемония закрытия турнира прошла на ледовой арене комплекса «Стадион». Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил победителям и призерам кубки и грамоты. Он поблагодарил болельщиков за поддержку команд и отметил усилия организаторов турнира по подготовке открытых хоккейных площадок, где проходили игры в дивизионах.

Хоккейный сезон продолжится турниром на Кубок командующего СФ, в котором примут участие 15 команд. Призы победителям и призёрам будут вручены накануне Дня защитника Отечества.

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