09.01.2017 (18:16)

В РВСН поступают новейшие боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М»

Завершены разработка и испытания боевой противодиверсионной машины (БПМД) «Тайфун-М», предназначенной для охраны и обороны ракетных комплексов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В настоящее время БПДМ «Тайфун-М» поступают в соединения, перевооружаемые на подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс». В 2016 году в РВСН поступили 14 таких машин, на 2017 год спланирована поставка ещё 12 БПДМ.

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М» разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уникальность БПДМ заключается в её оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом, позволяющими обнаруживать противника на дальности до 5 км.

Наряду противодиверсионными машинами в РВСН поступает уникальный тренажёр для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

Благодаря многофункциональности тренажёр дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ — от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Новейший тренажёрный комплекс моделирует тактическую обстановку в районе активных действий диверсионных групп, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника. Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.

Тренажёр дает возможность контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий наблюдать за действиями всех членов экипажа.

В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК «Ярс»», военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, предназначенные для обнаружения диверсантов в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

В 2016 году в РВСН было поставлено 10 тренажёров БПДМ «Тайфун-М», до 2020 года поступит еще 20 таких комплексов.

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