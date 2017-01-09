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09.01.2017 (16:58)

Конкурс специалистов тыла ВДВ «Армейский запас» будет проводиться в условиях, приближенных к боевым

В наступившем году в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) планируется проводить состязания подразделений материально-технического обеспечения (МТО) «Армейский запас» в условиях, максимально приближенных к боевым.

Из 2,5 тыс. десантников,  выполняющих задачи МТО в соединениях,  отберут только 200 лучших специалистов, победителей отборочных туров. По итогам состязаний в финал выйдут 18 лучших младших специалистов,  которые станут участниками всеармейских состязаний.

Особенностью соревнований в ВДВ станет широкое использование средств имитации артиллерийских и авиационных ударов, минирования местности и ведения огня из стрелкового оружия.

Выполнение нормативов тыловыми подразделениями ВДВ будет осуществляться при постоянном воздействии разведывательно-диверсионных групп условного противника с целью выведения из строя техники и вооружения и нарушения коммуникаций.

Специалистам тыла ВДВ предстоит в строго определенное время развертывать полевые заправочные пункты и осуществлять заправку военной техники, готовить к работе полевые кухни, вводить в работу современные полевые бани и организовывать практическую помывку личного состава, заниматься проведением ремонтных и эвакуационных работ с использованием специальной десантируемой техники.

Главным девизом состязаний специалистов МТО Воздушно-десантных войск станет — «Выполнено десантниками, сделано с качеством».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска , МТО
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