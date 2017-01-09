09.01.2017 (17:51)

В Ленинградской области начались первые учебно-тренировочные полеты летчиков полка армейской авиации ЗВО

На аэродроме Пушкин в Ленинградской области начались первые учебно-тренировочные полеты летчиков полка армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).

В ходе занятий пилоты отработают взлет и посадку, полет по заданному маршруту с разведкой, обнаружением и поражением воздушных целей. Распознавание целей условного противника и наведение на них управляемых ракет производится с помощью обзорной-прицельной системы нового поколения с телевизионным и лазерным каналами.

В качестве имитации цели применяется вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор». Попадание фиксируется фотоконтрольным прибором.

За неделю летные экипажи совершат более 100 учебно-тренировочных вылетов, из них 20 — с отработкой действий по поражению воздушных целей условного противника. В занятиях принимают участие 30 пилотов, задействовано звено боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и один транспортно-боевой Ми-8АМТШ.

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