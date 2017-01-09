09.01.2017 (16:34)

Морской тральщик «Ковровец» ЧФ вошел в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море

Морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота (ЧФ) вошел в состав постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Противоминный корабль на основе плановой ротации заменит в составе группировки однотипный морской тральщик «Иван Голубец», который действовал в дальней оперативной зоне более четырёх месяцев.

«Ковровец» вышел из Севастополя в канун Нового года и уже приступил к выполнению задач по предназначению.

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