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09.01.2017 (16:34)

Морской тральщик «Ковровец» ЧФ вошел в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море

Морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота (ЧФ)  вошел в состав постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Противоминный корабль на основе плановой ротации заменит в составе группировки однотипный морской тральщик «Иван Голубец», который действовал в дальней оперативной зоне более четырёх месяцев.

«Ковровец» вышел из Севастополя в канун Нового года и уже приступил к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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