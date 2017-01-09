09.01.2017 (16:07)

В прошедшем году в соединения ПВО ВКС России поступили комплексы средств автоматизации нового поколения

В 2016 году в соединения ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) России поступило более 20 новых комплексов средств автоматизации радиотехнических подразделений ряда «Фундамент».

Кроме того, для оснащения радиотехнических полков поставлено более 15 перспективных, не имеющих аналогов в мире радиолокационных станций «Подлет-К1» и радиолокационных комплексов (РЛК) «Небо-М».

В настоящее время на вооружении радиотехнических войск (РТВ) находится более 10 РЛК «Небо-М». В 2016 году 5 таких комплексов заступили на боевое дежурство по ПВО.

«Небо-М» – это мобильный многодиапазонный комплекс программного обзора, способный в сложных помеховых условиях выполнять задачи по обнаружению и сопровождению баллистических, аэродинамических и гиперзвуковых воздушных целей, в том числе и выполненных по технологиям «Стелс».

Информация с РЛК «Небо-М» может передаваться как на вышестоящие пункты управления, так и непосредственно зенитным ракетным системам нестратегической противоракетной обороны среднего и дальнего рубежей перехвата.

На вооружении радиотехнических полков ВКС, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, состоит более 30 новейших радиолокационных станций «Подлет-К1» и «ВВО» (всевысотный обнаружитель), способных одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов – самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на дальности до 300 км на малых, средних и больших высотах.

К 2020 году планируется провести общее переоснащение РТВ на современные и перспективные мобильные образцы радиолокационного вооружения. Дальность обнаружения отдельных из них будет достигать 1800 км на высотах до 1200 км. При этом количество типов средств радиолокации, состоящих на вооружении РТВ, сократится в несколько раз.

На вооружении радиотехнических полков ВКС будет около 80% современных радиолокационных станций и комплексов, а также 100% комплексов средств автоматизации, что позволит значительного нарастить информационные и пространственные боевые возможности существующей группировки радиотехнических войск ВКС.

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