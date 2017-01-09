09.01.2017 (15:34)

Свыше 1,5 тыс. молодых водителей и механиков-водителей ЗВО осваивают навыки вождения специальной техникой

Свыше 1,5 тысяч водителей и механиков-водителей Западного военного округа (ЗВО), призванные на военную службу осенью 2016 года, проходят курс дополнительной подготовки по вождению специальной гусеничной и колесной техники.

На занятия привлечены водители и механики-водители специальных тягачей МЗКТ-7930 оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», береговых ракетных комплексов (БРК) «БАЛ» и «Бастион», зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «С-400», автомобилей семейства МАЗ, КамАЗ и Урал различных модификаций, бронеавтомобилей «Тайфун» и «Тигр».

Подготовка включает практические занятия в пунктах технического обслуживания и ремонта, комплексные занятия на автодроме с отработкой практических навыков вождения техники по дорогам с различным покрытием и пересеченной местности, а также по контраварийному вождению.

Финальным испытанием для военных водителей станет трехдневное тактико-специальное занятие с совершением 300-километрового марша. Не менее половины маршрута предстоит пройти ночью и в условиях ограниченной видимости.

По окончании спецкурса комиссия примет экзамены по знанию устройства и технического обслуживания машин, правил дорожного движения и практическому вождению.



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