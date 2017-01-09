09.01.2017 (14:31)
На Балтийском флоте начались занятия по общевойсковой подготовке с новобранцами
В соединениях и воинских частях Балтийского флота начались занятия по общевойсковой подготовке с военнослужащими, призванными осенью-зимой 2016 года.
Более 4 тыс. новобранцев пройдут обучение по огневой, тактической, медицинской, инженерной и топогеодезической подготовкам, изучат требования общевоинских уставов, а также технические характеристики и правила эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.
Следующим этапом боевой подготовки станет отработка военнослужащими практических действий в составе подразделений и боевых расчётов.