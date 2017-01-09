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09.01.2017 (13:47)

В ВМФ России введены в эксплуатацию новейшие тренажерные комплексы для тренировок водолазов и военных спасателей

В Военно-Морском Флоте (ВМФ) России завершены работы по установке, монтажу и вводу в эксплуатацию четырех тренажерных комплексов КСТ.  Они доставлены и смонтированы в пунктах базирования флотов – Севастополе, Северодвинске и Каспийске.

Два комплекса КСТ установлены и эксплуатируются в учебном центре (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ,  Севастополь) Объединенного учебного центра ВМФ.

По одному комплексу получили в свой состав Беломорская военно-морская база и Каспийская флотилия.

Каждый тренажерный комплекс имеет три рабочих места и предназначен для обучения и тренировок водолазного состава правильным приёмам дыхания в процессе первичного обучения в нормальных условиях; повышения уровня специальной подготовки водолазного состава, практического формирования, совершенствования и контроля профессиональных умений и навыков личного состава при действиях в различных видах водолазных снаряжений – СВУ-5-1, СВУ-5-2, СВГ-200 и аппаратах: АВМ-12К, ИДА-71, ИДА-72В; отработки типовых аварийных ситуаций, возникающих в ходе водолазного спуска.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия
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