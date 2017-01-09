09.01.2017 (13:08)

В 2016 году в войска ЮВО поступило свыше 1,4 тыс. единиц современного вооружения и военной техники

В 2016 году план поставок новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в войска Южного военного округа (ЮВО) выполнен в полном объёме.

В соединения и части Сухопутных войск, береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения специального назначения ЮВО с заводов-изготовителей поступило более 1,4 тыс. единиц современной бронетанковой, автомобильной и инженерной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы и др.

В рамках перевооружения танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых бригад и военные базы за рубежом получили современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 7 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов ВВСТ, оснащенных эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

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