09.01.2017 (12:35)

Центральный военный округ получил новейшие средства связи

Подразделения связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Сибири, получили по Гособоронзаказу порядка 10 новейших командно-штабных машин Р-149АКШ-1 на базе автомобиля КамАЗ-4320.

Новые машины позволяют устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы. В них значительно улучшена эргономика, внутри стоит система кондиционирования воздуха и обогрева, предусмотрены удобные места для работы и отдыха.

Автоматизированные рабочие места позволяют военнослужащим успешно решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации о выполнении поставленных задач, изменениях оперативно-тактической обстановки, боевого состава своих войск и сил противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице