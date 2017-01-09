09.01.2017 (11:26)

Приоритетное направление деятельности Северного флота в 2017 году — защита государственных интересов России в Арктике

Командующий Северным флотом (СФ) вице-адмирал Николай Евменов при постановке задач подчиненным силам заявил, что приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования СФ в 2017 году станет защита государственных интересов России в Арктике.

Вице-адмирал Николай Евменов отметил, что у СФ накоплен громадный опыт деятельности в Арктике – это и применение подводных сил в арктическом бассейне, и деятельность надводных сил по обеспечению безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России – Северного морского пути, а также проведение спасательных операций и обеспечение экологической безопасности в Арктической зоне.

В 2017 году планируется совершить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на островах в Заполярье.

В Арктической зоне также будут проведены учения спасательной направленности и по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России.

Наряду с освоением Арктики СФ продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов России и в других районах Мирового океана, в том числе в Средиземноморском бассейне.

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