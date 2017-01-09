09.01.2017 (10:43)
В ходе осеннего призыва на военную службу направлено более 10 тыс. жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири
В ходе осенней призывной кампании на военную службу направлено более 10 тыс. граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.
В научные роты отправлено два жителя Дальнего Востока – один из Приморского края и еще один из Хабаровского края, в спортивные роты – 9 новобранцев осеннего призыва.
Более 80% новобранцев будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершилась 31 декабря 2016 года.