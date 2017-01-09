09.01.2017 (10:43)

В ходе осеннего призыва на военную службу направлено более 10 тыс. жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири

В ходе осенней призывной кампании на военную службу направлено более 10 тыс. граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

В научные роты отправлено два жителя Дальнего Востока – один из Приморского края и еще один из Хабаровского края, в спортивные роты – 9 новобранцев осеннего призыва.

Более 80% новобранцев будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершилась 31 декабря 2016 года.



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