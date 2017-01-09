09.01.2017 (10:27)

Два бригадных комплекта ЗРК «Бук-М3» и «Бук-М2» получили Сухопутные войска в прошлом году

В прошедшем году Сухопутные войска (СВ) получили два бригадных комплекта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» и «Бук-М2». Об этом сообщил журналистам главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков.

Кроме того, по его словам, в СВ поступило два дивизионных комплекта ЗРК «Тор-М2» и два «Тор-М2У».

Генерал-полковник Олег Салюков также отметил, что СВ получили новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», более 130 новых БМП-3 и БТР-82А и свыше двух десятков бронеавтомобилей «Тигр-М», оснащенных боевым модулем «Арбалет-ДМ».

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