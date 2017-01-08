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08.01.2017 (16:49)

На Балтийском флоте все новобранцы приведены к Военной присяге

На Балтийском флоте все новобранцы, призванные осенью 2016 г., приняли Военную присягу.

Клятву верности Родине и воинскому долгу дали свыше 4 тыс. военнослужащих, призванных из Калининградской, Московской, Ленинградской, Воронежской, Псковской, Брянской областей, Татарстана, Мордовии, Башкортостана и других субъектов РФ.

В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению плановых учебно-боевых задач в полном объеме, принимая участие в боевой учебе в составе своих подразделений. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Присяга
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