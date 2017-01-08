08.01.2017 (16:49)
На Балтийском флоте все новобранцы приведены к Военной присяге
На Балтийском флоте все новобранцы, призванные осенью 2016 г., приняли Военную присягу.
Клятву верности Родине и воинскому долгу дали свыше 4 тыс. военнослужащих, призванных из Калининградской, Московской, Ленинградской, Воронежской, Псковской, Брянской областей, Татарстана, Мордовии, Башкортостана и других субъектов РФ.
В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению плановых учебно-боевых задач в полном объеме, принимая участие в боевой учебе в составе своих подразделений.
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