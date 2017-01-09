09.01.2017 (09:03)

С двумя самоходно-артиллерийскими дивизионами большой мощности соединения ЮВО будут проведены учения с боевой стрельбой

В рамках планового переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) в декабре 2016 г. в составе артиллерийской бригады в Ингушетии сформированы и приступили к плановой боевой подготовке два самоходно-артиллерийских дивизиона большой мощности.

В 2017 г. военнослужащие новых подразделений примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне ЮВО, где военнослужащие будут оценены по всем направлениям боевой подготовки.

На вооружении дивизионов находятся 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходно-артиллерийские установки (САУ) «Малка». Управление артиллерийскими подразделениями осуществляется с использованием модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М, в состав которых входят оптические приборы разведки и система топографической привязки на базе системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС».

Справочно:

240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» – самый крупнокалиберный миномет в мире. Располагая 520-сильным дизельным двигателем В-59, установка способна двигаться по дороге со скоростью 62 км/ч. Его вспомогательное вооружение составляет один 7,62-мм пулемет ПКТ, вес машины 27 тонн. Экипаж 5 человек.

203-мм самоходно-артиллерийская установка 2С7М «Малка» предназначена для подавления и ликвидации средств ядерного нападения, артиллерии, минометов, техники, тылов, пунктов управления войсками, живой силы противника. Способна двигаться по дороге со скоростью 60 км/ч. Её вспомогательное вооружение составляет один 7,62-мм пулемет ПКТ; вес машины 46 тонн. Экипаж 7 человек.

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