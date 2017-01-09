09.01.2017 (08:05)
В рамках контроля космического пространства ВКС выполнили около 100 особо важных задач
В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2016 г. Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили около 100 особо важных работ.
В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) провели около 2 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 930 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования 315 космических объектов, выдали 12 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Особое внимание специалисты ГЦ РКО уделяли контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств.