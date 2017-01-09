09.01.2017 (03:06)

В 2016 году на первые курсы военных вузов Сухопутных войск набрано более 1500 человек

Анализ выполнения планов набора за 2013-2016 гг. показывает устойчивую тенденцию увеличения конкурса среди поступающих в вузы Сухопутных войск.

В ушедшем году конкурс среди желающих обучаться в вузах Сухопутных войск составил 4 человека на место, что положительно повлияло на качество отобранных кандидатов.

В настоящее время система военного образования Сухопутных войск включает в себя 3 военных академии, 4 военных училища, 5 суворовских военных училищ и один кадетский корпус.

В результате преобразований, проводимых в Вооруженных Силах (ВС) РФ в сеть образовательных организаций Сухопутных войск вошли:

Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ», имеющий в своем составе непосредственно Общевойсковую академию ВС РФ, Военный институт (общевойсковой), дислоцируемые в Москве, а также танковое училище в Казани;

Михайловская военная артиллерийская академия (Санкт-Петербург);

Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (Смоленск);

Военные училища в Новосибирске и Благовещенске;

Суворовские военные училища в Москве, Казани, а также Аксайский казачий кадетский корпус.

В указанных вузах осуществляется подготовка по всем специальностям, необходимым для Сухопутных войск.

Для качественной подготовки высококлассных специалистов для Сухопутных войск военно-учебные заведения оснащены необходимой современной учебно-материальной и полевой базой, новыми образцами экипировки, вооружения и военной техники.

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