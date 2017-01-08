08.01.2017 (20:37)

В 2016 году в Военно-Морском Флоте проведено 23 чемпионата и состязания на кубок главкома ВМФ

В течение 2016 учебного года в Военно-Морском Флоте (ВМФ) организовано 23 чемпионата и состязания на Кубок главнокомандующего ВМФ. Об этом сообщил помощник главкома ВМФ по физической культуре и спорту капитан 1 ранга Алексей Пивачёв.

Флотские спортсмены приняли участие во Всеармейских соревнованиях на Кубок Минобороны РФ «Командирские старты», а также в 20 чемпионатах и кубках Вооруженных Сил РФ.

По итогам спортивно-массовой работы наилучших результатов по итогам соревнований добились спортивные комитеты Черноморского флота, Северного флота, Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, 907-го объединенного учебного центра ВМФ и Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

По результатам физической подготовки в 2016 г. показатель отличных и хороших оценок в ВМФ по сравнению с 2015 г. увеличился на 7,5%, а количество неудовлетворительных оценок снизилось на 5,8%. Среди флотов в лучшую сторону по состоянию физической подготовки капитан 1 ранга Алексей Пивачёв отметил Северный флот, среди учебных заведений – Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова.

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