08.01.2017 (23:27)

Более 28,5 тысяч военнослужащих обеспечены служебными жилыми помещениями в 2016 году

В 2016 г. служебные квартиры получили 28,5 тыс. военнослужащих. Дополнительно в специализированный жилищный фонд Минобороны России включено 12,1 тыс. жилых помещений.

В отдаленных гарнизонах в случае отсутствия специализированных жилых помещений военнослужащим выплачивается денежная компенсация за поднаем жилого помещения до обеспечения их служебной квартирой.

К концу 2016 г. благодаря предоставлению служебных помещений более чем на 9 тыс. человек удалось сократить количество военнослужащих, получающих компенсацию, по сравнению с началом года. В настоящее время 51 тыс. военнослужащих получают компенсацию за поднаем жилого помещения.

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