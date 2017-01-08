08.01.2017 (12:16)

В 2016 году пилоты морской авиации Черноморского флота налетали более 5,5 тысяч часов

В 2016 г. пилоты морской авиации Черноморского флота (ЧФ) провели 224 лётных смены, а суммарный налёт экипажей составил более 5,5 тыс. часов, что почти в полтора раза превышает плановые показатели.

Морская авиация принимала участие во всех проводимых на флоте учениях, в том числе в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016», выполнив более 3,6 тыс. боевых упражнений.

Летчики ЧФ в полигонах боевой подготовки отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, торпедирование, десантирование, поиск подводных лодок.

Экипажи палубных вертолетов несли боевое дежурство на борту новейшего фрегата «Адмирал Григорович» в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в дальней морской зоне.

В 2016 г. на флоте завершено комплектование эскадрильи новейших сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ.

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