09.01.2017 (07:28)

Будущие офицеры ВДВ обучаются на уникальных тактических тренажерах

В Рязани и на полигоне Сельцы (Рязанская область) построены и уже функционируют два объекта учебно-материальной базы Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) с уникальным комплексным тактическим тренажером для профессиональной подготовки офицеров и проведения практических занятий органов управления.

В учебном процессе также задействованы специализированные классы по обучению работе на автоматизированных средствах управления «Андромеда-Д».

Для проведения занятий по огневой подготовке построен передовой многофункциональный стрелковый комплекс протяженностью по фронту более 2 тыс. м для стрельбы из вооружения БМД и БТР, гранатометов, различного стрелкового оружия, в том числе иностранного, а также для метания ручных осколочных гранат.

В бассейне и специализированном классе курсанты отрабатывают вопросы идеальной плавучести и основы погружения под воду, приемы рукопашного боя под водой (в том числе с применением холодного оружия), осваивают способы ориентирования.

Для приобретения десантниками опыта действий в морском транспорте и ведения учебно-боевых действий в прибрежной зоне в вузе функционирует тренажер твиндека большого десантного корабля.

На специальных объектах на полигоне Сельцы курсанты занимаются на трассах танкового и пешего биатлона с участками стрельбы боевым патроном. Широко используется конно-спортивный комплекс с конюшней и конным плацем.

Кроме того, активно применяется общевойсковая, воздушно-десантная, горная, морская, специальная, морально-психологическая и международная полосы препятствий.

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