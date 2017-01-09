09.01.2017 (07:28)
Будущие офицеры ВДВ обучаются на уникальных тактических тренажерах
В Рязани и на полигоне Сельцы (Рязанская область) построены и уже функционируют два объекта учебно-материальной базы Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) с уникальным комплексным тактическим тренажером для профессиональной подготовки офицеров и проведения практических занятий органов управления.
В учебном процессе также задействованы специализированные классы по обучению работе на автоматизированных средствах управления «Андромеда-Д».
Для проведения занятий по огневой подготовке построен передовой многофункциональный стрелковый комплекс протяженностью по фронту более 2 тыс. м для стрельбы из вооружения БМД и БТР, гранатометов, различного стрелкового оружия, в том числе иностранного, а также для метания ручных осколочных гранат.
В бассейне и специализированном классе курсанты отрабатывают вопросы идеальной плавучести и основы погружения под воду, приемы рукопашного боя под водой (в том числе с применением холодного оружия), осваивают способы ориентирования.
Для приобретения десантниками опыта действий в морском транспорте и ведения учебно-боевых действий в прибрежной зоне в вузе функционирует тренажер твиндека большого десантного корабля.
На специальных объектах на полигоне Сельцы курсанты занимаются на трассах танкового и пешего биатлона с участками стрельбы боевым патроном. Широко используется конно-спортивный комплекс с конюшней и конным плацем.
Кроме того, активно применяется общевойсковая, воздушно-десантная, горная, морская, специальная, морально-психологическая и международная полосы препятствий.