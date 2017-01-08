08.01.2017 (14:23)

Северный флот примет участие в 26 конкурсах АрМИ-2017

Северный флот (СФ) планирует принять участие в 26 из 28 конкурсов, которые пройдут в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), в том числе в пяти новых.

Среди новых конкурсов – «Военное ралли» (совершение марша протяженностью более 2 тыс. км экипажами колесных бронемашин); соревнование экипажей беспилотных летательных аппаратов; «Воин содружества» (конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств – участников СНГ), «Армейский марафон» ( с применением полосы препятствий «Гонки героев») и соревнования инспекторов ВАИ «Дорога без опасности».

Всесторонняя подготовка личного состава к участию в АрМИ-2017 стартовала на Северном флоте с началом нового периода обучения – с 1 декабря 2016 г. Первый этап состязаний по морской, воздушной и полевой выучке на флоте пройдет под руководством командиров соединений и воинских частей и будет завершен в феврале. В ходе данного этапа будут максимально задействованы штатные полигоны и учебно-материальная база флотских учебных центров.

В ходе АрМИ-2016 команда СФ завоевала чемпионский кубок в состязаниях по водолазному многоборью «Глубина».

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