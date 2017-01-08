08.01.2017 (10:46)
Около 4,5 тысяч квартир пополнят фонд служебного жилья на территории ВВО в 2017 году
Около 4,5 тысяч квартир пополнят в 2017 году фонд служебного жилья, предназначенного для военнослужащих Восточного военного округа (ВВО).
В настоящее время строительство жилых многоквартирных домов для военнослужащих ведется в Бурятии, Забайкалье, Хабаровском крае, Приморье и на Камчатке.
Наибольшее количество квартир в возводимых домах планируется выделить под служебное жилье в Хабаровске, Чите и Владивостоке – 1605, 1420 и 950 квартир соответственно.
Также служебные квартиры будут сданы в Улан-Удэ, Уссурийске и Вилючинске.
Кроме того, планируется увеличение на 3 тысяч мест в общежитиях, которые в 2017 году будут построены для военнослужащих ВВО.
Помимо новостроек фонд служебного жилья формируется за счет квартир, освобождаемых военнослужащими, сдавшими служебное жилье при убытии к новому месту прохождения военной службы, либо получивших жилые помещения для постоянного проживания.