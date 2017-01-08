08.01.2017 (07:29)

В Москве в храме Преображения Господня прошла праздничная служба с участием представителей Главного командования Сухопутных войск

7 января в главном храме Сухопутных войск – храме Преображения Господня (г.Москва) состоялась праздничная служба с участием представителей Главного командования Сухопутных войск, военнослужащих Московского гарнизона.

Также была совершена общая исповедь, всенощное бдение и литургия с участием прихожан храма и военнослужащих.

С 2015 года, после придания храму Преображения Господня статуса главного храма Сухопутных войск, церковь посетили более 1000 военнослужащих, проведено около 50 обрядов крещения, а также 5 венчаний.

В прошедшем году состоялось 8 мероприятий с участием представителей главного командования Сухопутных войск — это были как православные праздники, так и военные памятные даты.

Храм Преображения Господня был заложен на пожертвования жителей Москвы в середине XVIII века в центре основанной Петром I солдатской Преображенской слободы и являлся полковым храмом первого в России лейб-гвардейского Преображенского полка.

Он не закрывался даже в годы гонений на Церковь, но в июле 1964 г. был взорван. Преображенский храм был последим храмом, разрушенным в Москве. Фундамент церкви после взрыва уцелел, сохранились ее чертежи. Несколько лет назад правительство города распорядилось воссоздать объект культурного наследия.

Усилиями общественности храм был восстановлен. Активное участие в возрождении традиций воинского полкового храма принимало Министерство обороны Российской Федерации. Была установлена тесная связь между приходом храма и 154-м отдельным комендантским Преображенским полком.

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