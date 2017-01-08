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08.01.2017 (06:43)

Курсанты Военно-воздушной академии в Воронеже приняли участие в Рождественском богослужении

В праздник Рождества Христова в Воронеже в храме великомученика Пантелеймона, расположенного на территории Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина, прошла божественная литургия.

В ней приняли участие более 100 курсантов со всех факультетов военного вуза.

Будущие офицеры Воздушно-космических сил исповедались и прошли таинство причастия.

В храме Военно-воздушной академии регулярно проводятся богослужения согласно календарю церковных праздников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
ВВС , Религия
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