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08.01.2017 (03:06)

Военнослужащие Преображенского полка примут участие в праздничном богослужении в воинском храме Сухопутных войск

В праздник Рождества Христова военнослужащие 154 отдельного комендантского Преображенского полка примут участие в богослужении в храме Преображения Господня, являющимся воинским храмом Сухопутных войск.

Солдаты, сержанты и офицеры смогут посетить божественную литургию, которую проведёт настоятель храма протоирей Борис Потапов, являющийся помощником командира Преображенского полка по работе с верующими военнослужащими.

Также молебны пройдут в церквях и молельных комнатах, расположенных в соединениях и воинских частях Первой гвардейской танковой армии.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , 154 ОКПП
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