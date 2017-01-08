08.01.2017 (03:06)
Военнослужащие Преображенского полка примут участие в праздничном богослужении в воинском храме Сухопутных войск
В праздник Рождества Христова военнослужащие 154 отдельного комендантского Преображенского полка примут участие в богослужении в храме Преображения Господня, являющимся воинским храмом Сухопутных войск.
Солдаты, сержанты и офицеры смогут посетить божественную литургию, которую проведёт настоятель храма протоирей Борис Потапов, являющийся помощником командира Преображенского полка по работе с верующими военнослужащими.
Также молебны пройдут в церквях и молельных комнатах, расположенных в соединениях и воинских частях Первой гвардейской танковой армии.
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