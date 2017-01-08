08.01.2017 (01:25)

В 2016 году Космические войска ВКС обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности российской СПРН

В рамках несения боевого дежурства в 2016 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены около 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования информации предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны г. Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства.

Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы ПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж», созданные на территории Российской Федерации по технологии высокой заводской готовности.

В настоящее время уже четыре новых РЛС «Воронеж», развернутые на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского края, несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Еще две новых РЛС «Воронеж» приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях. Завершена подготовка к проведению предварительных испытаний новой РЛС ВЗГ в Оренбургской области. В 2015 году начато строительство новой радиолокационной станции в Заполярье. Прорабатывается вопрос о развертывании новой станции на севере Европейской части Российской Федерации.

В рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН, выведен на орбиту первый космический аппарат орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет вероятного противника, а также значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах. В настоящее время специалисты проводят летно-конструкторские испытания первого космического аппарата ЕКС.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице