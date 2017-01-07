07.01.2017 (13:22)

В Клубе военно-медицинской академии имени С.М. Кирова дети приняли участие в «Новогоднем сказочном путешествии»

5 января 2017 г. в клубе военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошла новогодняя интерактивная игровая программа «Новогоднее сказочное путешествие» для детей сотрудников академии. В холле клуба маленьких зрителей и их родителей встречали аниматоры Всем желающим рисовали красочный аква грим. Дети с удовольствием играли рядом с наряженной елкой.

В большом зале клуба детям показали новогоднюю историю о Сказочнике, который приглашает детей в путешествие по сказкам, где можно встретиться и поиграть с героями любимых книг. Кульминацией праздника стал приход Деда Мороза и Снегурочки. Праздник завершился около новогодней елки, где дети водили хороводы и пели песни с Дедом Морозом и Снегурочкой, они вручили подарки победителям конкурса карнавальных костюмов.

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