07.01.2017 (23:24)

В ВДВ начинается отбор лучших водителей для участия в международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»

В Воздушно-десантных войсках начинается отбор лучших специалистов на конкурс «Мастера автобронетанковой техники» в рамках Армейских международных игр».

Самым сложным упражнением для них станет «Преодоление препятствий и заграждений», где в условиях запредельных нагрузок для трансмиссии и двигателей тяжелых военных автомобилей водителям на высокой скорости необходимо преодолеть естественные и искусственные препятствия.

Весь комплекс мероприятий отбора в ВДВ для участия в международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» будет проходить преимущественно на сложных маршрутах с различным почвенно-растительным покровом.

Для усложнения выполнения упражнений команды будут преодолевать препятствия ночью на режиме маскировочного затемнения.

В зачетных упражнениях будут принимать участие экипажи ВДВ на автомобилях УАЗ, двухосных «Уралах», трехосных КамАЗах и седельных тягачах К-53504.

Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» с участием команд ВДВ в рамках Армейских международных игр пройдет в августе в городе Острогожске Воронежской области.

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