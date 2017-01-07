07.01.2017 (23:24)
В ВДВ начинается отбор лучших водителей для участия в международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
В Воздушно-десантных войсках начинается отбор лучших специалистов на конкурс «Мастера автобронетанковой техники» в рамках Армейских международных игр».
Самым сложным упражнением для них станет «Преодоление препятствий и заграждений», где в условиях запредельных нагрузок для трансмиссии и двигателей тяжелых военных автомобилей водителям на высокой скорости необходимо преодолеть естественные и искусственные препятствия.
Весь комплекс мероприятий отбора в ВДВ для участия в международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» будет проходить преимущественно на сложных маршрутах с различным почвенно-растительным покровом.
Для усложнения выполнения упражнений команды будут преодолевать препятствия ночью на режиме маскировочного затемнения.
В зачетных упражнениях будут принимать участие экипажи ВДВ на автомобилях УАЗ, двухосных «Уралах», трехосных КамАЗах и седельных тягачах К-53504.
Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» с участием команд ВДВ в рамках Армейских международных игр пройдет в августе в городе Острогожске Воронежской области.