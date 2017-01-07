07.01.2017 (20:41)

Гидрографическая служба ВМФ России пополнится 6 большими гидрографическими катерами нового поколения

В рамках выполнения Государственной кораблестроительной программы ОАО «Завод Нижегородский теплоход» в период до 2019 года для гидрографической службы ВМФ России построит 6 больших гидрографических катеров проекта 23040Г.

Первые два больших гидрографических катера войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота, а последующие в гидрографические службы Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Их основное предназначение:

высокоточная площадная съёмка рельефа дна и обследование навигационно-опасных объектов на глубинах до 400 метров, съемка рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров;

обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков.

постановка/съёмка всех типов плавучих предостерегательных знаков весом до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров;

доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования;

навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций;

лоцманская проводка и лидирование подводных лодок, крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

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