07.01.2017 (20:41)
Гидрографическая служба ВМФ России пополнится 6 большими гидрографическими катерами нового поколения
В рамках выполнения Государственной кораблестроительной программы ОАО «Завод Нижегородский теплоход» в период до 2019 года для гидрографической службы ВМФ России построит 6 больших гидрографических катеров проекта 23040Г.
Первые два больших гидрографических катера войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота, а последующие в гидрографические службы Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Их основное предназначение:
высокоточная площадная съёмка рельефа дна и обследование навигационно-опасных объектов на глубинах до 400 метров, съемка рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров;
обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков.
постановка/съёмка всех типов плавучих предостерегательных знаков весом до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров;
доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования;
навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций;
лоцманская проводка и лидирование подводных лодок, крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.