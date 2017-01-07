07.01.2017 (18:58)

Более чем в 30 городах России полностью закрыта потребность в квартирах на постоянное жилье военнослужащих

В 2016 году реализовали право на постоянное жилье 11,3 тысячи военнослужащих. Из них квартирами в натуральном виде обеспечено 5 тысяч военнослужащих, 6,3 тысяч приобрели жильев различных регионах России по средствам субсидирования.

Число желающих получить жилищную субсидию постоянно растет. На данный момент 11,6 тыс. военнослужащих выбрали данную форму жилищного обеспечения. Это обусловлено размером выплачиваемых военнослужащему денежных средств, простотой ее получения и быстротой реализации. За три года механизм предоставления жилищной субсидии отточен и автоматизирован.

Полностью закрыта потребность в квартирах на постоянное жилье более чем в 30 городах: Тула, Калуга, Орел, Владимир, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Мытищи, Подольск, Воронеж, Краснодар, Новороссийск, Рязань, Курск, Сочи, Ставрополь, Анапа, Псков, Саратов, Ижевск, Томск, Кемерово, Омск, Нарьян-Мар, Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк, Оренбург, Пермь, Сургут, Уссурийск, Якутск.

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