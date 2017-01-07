07.01.2017 (16:08)

В прошлом году на вооружение соединений ВВС и ПВО Южного военного округа поступило около 40 образцов новой техники

В 2016 году авиационные и вертолетные полки Южного военного округа (ЮВО) в рамках гособоронзаказа в прошлом году получили более 40 единиц авиационной техники, в том числе самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-26.

В декабре 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», а с 1 января 2017 года на боевое дежурство заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

В 2017 году плановое перевооружение ВВС и войск ПВО округа продолжится.

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