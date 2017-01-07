07.01.2017 (14:45)

Более 500 моряков-балтийцев приняли участие в праздновании Рождества Христова в Балтийске

В день Рождества Христова в главной военно-морской базе Балтийского флота городе Балтийске состоялся рождественский воинский крестный ход и воинская литургия в храме Святого благоверного князя Александра Невского.

В сопровождении помощника командира соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота по работе с верующими военнослужащими иерея Константина Киосева крестный ход прошел от расположения соединения до храма.

В крестном ходе и литургии приняли участие более пятисот военнослужащих Балтийского гарнизона.

Свыше 300 человек исповедовалось и причастились за рождественским богослужением.

Днем в клубе соединения морской пехоты творческим коллективом воинской части был организован праздничный концерт, посвященный Рождеству Христову.

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