07.01.2017 (10:28)

Психологи Восточного военного округа разработали специальные методики для подготовки участников «Армейских игр-2017»

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) разработали специальную психологическую программу подготовки и сопровождения участников «Армейских игр-2017».

Программа объединила опытные наработки тренингов и психологических приемов, применяемых в ходе подготовки участников-победителей соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Программа включает поэтапное формирование нацеленности на завоевание победы при работе в экипаже. В ней применены элементы техники аутотренинга, игровых методик. Упражнения направлены на приобретение участниками чувства уверенности при работе в команде, построении эффективных коммуникаций, самоконтроля и навыков быстрого принятия групповых решений в нестандартных ситуациях.

Психологами ВВО были адаптированы известные психологические методики, а также разработаны авторские разработки, созданные с учетом специфики военной службы и особенностей каждого рода войск. В перспективе они будут встроены в процесс подготовки военнослужащих к состязаниям 2017 года.

Специалисты центра психологической работы округа уверены, что единый дух экипажей и умение настроиться перед стартом и во время этапов соревнования является ключом к победе.

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