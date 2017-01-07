07.01.2017 (02:45)

Около 1 тысячи военных моряков ВМФ России приняли участие в ночном Рождественском богослужении в Кронштадтском Морском Соборе

Главное командование Военно-Морского Флота России, около 1000 военнослужащих военного учебно-научного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, Объединенного учебного центра ВМФ, а также члены семей моряков посетили ночное Рождественское богослужение в Кронштадтском Морском Соборе.

Адмиралы, офицеры, военнослужащие контрактной и срочной службы, изъявившие желание посетить Праздничную службу прибыли на священную для ВМФ Якорную площадь города Кронштадта, где расположен Кронштадтский Морской Собор.

«В такие торжественные моменты, пропитанные духовностью, демонстрируется единение военных моряков. В каком-то смысле это можно назвать единением единого большого флотского экипажа, большого военно-морского коллектива, сплоченного узами более чем трехвековых славных традиций», – так охарактеризовал это мероприятие Начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский.

Накануне на флотах, в частях и соединениях ВМФ, на кораблях в море была получена телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, в которой он поздравил всех военных моряков с Новым годом и Рождеством и выразил уверенность в том, что они и далее с честью будут выполнять поставленные задачи под Андреевским военно-морским флагом.

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