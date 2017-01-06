06.01.2017 (18:20)

В ВУНЦ ВВС развернуто более 20 новейших автоматизированных командных пунктов и систем РЭБ

В Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина поступило и развернуто для обучения курсантов более 20 различных комплексов, автоматизированных систем и интерактивный комплект технических средств обучения.

Введены в учебный процесс модули помех «Красуха-2У» и «Красуха-С-С4», автоматизированный командный пункт и модуль разведки из состава комплекса «Москва-1», мобильный пункт управления Р-340М, станции радиопомех РБ-312А, автоматизированные системы подготовки боевых расчётов радиоэлектронных комплексов воздушной разведки АСП-101, АСП-50, АСП-ОН и многие другие.

Помимо этого установлены лабораторные комплексы по физике, статические тренажеры по вождению грузового автомобиля КамАЗ.

В рамках выполнения мероприятий по созданию единого информационного ресурса электронных учебников в военных образовательных организациях высшего образования Минобороны в академии развернуты автоматизированные рабочие места с доступом к электронным учебникам через открытый сегмент сети передачи данных.

Для оборудования и функционирования электронной библиотеки в ВУНЦ ВВС централизованно поставлены сканеры, более 320 ноутбуков и свыше 13 тыс. флеш-накопителей.

В учебной авиационной базе академии, дислоцированной в Саратовской области, развернута специализированная лаборатория по поддержанию эксплуатации вертолетов Ка-226 с техническими средствами, программным обеспечением и необходимой документацией для обеспечения деятельности инженерно-технического состава.

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