06.01.2017 (15:25)
В знаменитом Рязанском ВВДКУ каждый год появляются уникальные тренажеры
В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (ВВДКУ) на основе изучения, обобщения и внедрения в образовательный процесс современного опыта ведения вооруженной борьбы и применения новейших боевых средств эффективно функционирует передовая система обучения и воспитания будущих офицеров и прапорщиков.
Основой данной системы является постоянно обновляющаяся учебно-материальная база с новыми и перспективными объектами общей площадью более 100 тыс. кв. метров.
Современные объекты функционируют на трех территориях учебного учреждения в Рязани и поселке Сельцы в Рязанской области.
Так, в училище создан новый воздушно-десантный комплекс и аэродинамическая установка, предназначенные для подготовки парашютистов, в том числе для обучения прыжкам из самолета с высот свыше 4 тыс. м и планирования на парашютной системе специального назначения типа «Арбалет».
Курсанты отрабатывают различные ситуации в многофункциональном глубоководном водолазном комплексе с водолазной башней глубиной 21 м, в частности, учатся действовать под водой в различных типах водолазного снаряжения с замкнутой и полузамкнутой схемой дыхания.
В данном комплексе десантники выполняют упражнения учебных стрельб из специального оружия, отрабатывают десантирование с борта вертолета, эвакуацию и подъем на борт вертолета или корабля.
Обновление учебно-материальной базы училища продолжается, каждый год появляются уникальные тренажеры, новейшее полигонное оборудование и комплексы.