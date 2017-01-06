06.01.2017 (15:25)

В знаменитом Рязанском ВВДКУ каждый год появляются уникальные тренажеры

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (ВВДКУ) на основе изучения, обобщения и внедрения в образовательный процесс современного опыта ведения вооруженной борьбы и применения новейших боевых средств эффективно функционирует передовая система обучения и воспитания будущих офицеров и прапорщиков.

Основой данной системы является постоянно обновляющаяся учебно-материальная база с новыми и перспективными объектами общей площадью более 100 тыс. кв. метров.

Современные объекты функционируют на трех территориях учебного учреждения в Рязани и поселке Сельцы в Рязанской области.

Так, в училище создан новый воздушно-десантный комплекс и аэродинамическая установка, предназначенные для подготовки парашютистов, в том числе для обучения прыжкам из самолета с высот свыше 4 тыс. м и планирования на парашютной системе специального назначения типа «Арбалет».

Курсанты отрабатывают различные ситуации в многофункциональном глубоководном водолазном комплексе с водолазной башней глубиной 21 м, в частности, учатся действовать под водой в различных типах водолазного снаряжения с замкнутой и полузамкнутой схемой дыхания.

В данном комплексе десантники выполняют упражнения учебных стрельб из специального оружия, отрабатывают десантирование с борта вертолета, эвакуацию и подъем на борт вертолета или корабля.

Обновление учебно-материальной базы училища продолжается, каждый год появляются уникальные тренажеры, новейшее полигонное оборудование и комплексы.

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