06.01.2017 (17:10)

Около 22 тыс. современных средств связи поставлено в Вооруженные Силы России в прошедшем году

В прошедшем году в Вооруженные Силы России поставлено около 22 тыс. современных средств связи, что на 6% превышает показатель 2015 года.

При этом особое внимание уделяется оснащению войск современными комплексными аппаратными связи, обеспечивающими предоставление командному составу всего спектра современных услуг связи как при их функционировании в составе узлов связи, так и в автономном режиме.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы вооружения до 2020 года в ближайшее время в войска также планируется поставить комплексы технических средств, комплексы средств связи 6-го поколения различного базирования и применения, унифицированный ряд телекоммуникационного оборудования модульного типа.

Применяемые технологии при создании современных и разрабатываемых комплексов и средств связи позволяют обеспечить переход от сетей связи, организуемых в соответствии с существующими контурами управления, к самоорганизующимся сетям связи, что является основным их преимуществом.



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