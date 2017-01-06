06.01.2017 (14:12)

В 2016 учебном году в 41-й армии ЦВО проведено свыше 300 тактических учений и тренировок

В 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) подвели итоги 2016 учебного год.

С соединениями и воинскими частями армии проведено 4 командно-штабных учения различного уровня, более 150 командно-штабных тренировок, свыше 300 тактических учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.

Особое внимание уделялось участию подразделений горной мотострелковой бригады в международных учениях «Мирная миссия-2016» и «Рубеж-2016» на территории Республики Киргизия. Они продемонстрировали хорошую боевую выучку, их действия были оценены на «отлично».

Главным мероприятием оперативной и боевой подготовки в новом учебном году станет командно-штабное учение со 2-й общевойсковой армией, которое планируется провести в августе. Также запланировано 8 бригадных тактических учений с применением подразделений всех видов и родов войск.



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