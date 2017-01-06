06.01.2017 (15:14)

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина Министерство обороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных Сил в Сирии

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во вступительном слове к участникам видеоконференции обратил внимание на то, что с нуля часов 30 декабря прошлого года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не распространяется на международные террористические группировки.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина Министерство обороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных Сил в Сирии.

Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота.

«Подключение военных моряков к операции по борьбе с террористическими группировками позволило в кратчайшие сроки освободить от боевиков экономическую столицу Сирии Алеппо», — отметил генерал армии Валерий Герасимов.

Затем командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике генерал-полковник Андрей Картаполов доложил о результатах действий авианесущей группы.

«С 8 ноября 2016 года корабельная авианесущая группа Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск», а также кораблей Черноморского флота и судов обеспечения выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии», — рассказал генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он отметил, что впервые в истории Военно-Морского Флота России самолетами палубной авиации решались боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля.

«За два месяца участия в боевых действиях, летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них – 117 ночью. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение 1252 объектам террористов. Удары наносились по объектам инфраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам незаконных вооруженных формирований», — заявил командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике.

Он также отметил, что корабельная авиация совершила более 750-ти вылетов для выполнения задач поисково-спасательного, авиационно-транспортного обеспечения, воздушной разведки и поддержания благоприятного оперативного режима.

«Находившийся в акватории Средиземного моря фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота 15 ноября 2016 г. нанес ракетный удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ на территории Сирии. Все цели поражены», — подчеркнул генерал-полковник Андрей Картаполов.

Кроме того, командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике отметил, что при нахождении у берегов Сирии налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами «Бастион».

«Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система противовоздушной обороны, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море.

Отработаны вопросы всех видов обороны, межвидового взаимодействия и всестороннего обеспечения при применении авиационной группы как с борта авианесущего крейсера, так и с берегового аэродрома», — рассказал генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он уточнил, что задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены.

«Корабли и суда полностью обеспечены запасами материальных средств, технически исправны. Морально-психологическое состояние личного состава высокое. Корабельная авианесущая группа Северного флота готова к дальнейшим действиям», — доложил командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, в ходе видеоконференции начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Сирийской Арабской Республики корпусной генерал Али Айюб рассказал, что Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики добились успехов и одержали ряд побед сразу на нескольких направлениях.

«Последним нашим достижением стало освобождение из когтей террора города Алеппо – крупнейшего из сирийских городов. Та поддержка, которую оказывали Воздушно-космические силы России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии», — сказал Али Айюб в ходе видеосвязи с начальником Генштаба России.

Он также отметил, что твёрдая и неизменная позиция России в вопросе оказания помощи вооружённым силам Сирийской Арабской Республики формирует прочную основу для того, чтобы продолжить еще более эффективно бороться с оставшимися на территории страны террористическими группировками.

Кроме того, начальник Генштаба САР подчеркнул, что сирийский народ надеется на дальнейшее укрепление связей с Российской Федерацией во всех областях, в том числе на продолжение укрепления военного сотрудничества между двумя государствами и после победы над терроризмом.

«Позвольте мне от имени господина президента Башара Асада, вооружённых сил и всего сирийского народа выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим, от солдата и матроса до генерала и адмирала, за помощь, оказанную Сирийской Арабской Республике в ее борьбе с международным терроризмом», — заключил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Сирийской Арабской Республики корпусной генерал Али Айюб.

В свою очередь Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов поблагодарил своего сирийского коллегу за высокую оценку результатов действий Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.

Он отметил, что основная тяжесть этой борьбы легла на плечи народа Сирии и его вооруженных сил.

«Успехи сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо создали необходимые условия для мирного разрешения конфликта. Ярким подтверждением этому стало достижение соглашения о введении на территории Сирии режима прекращения боевых действий.

Уверен, что оно станет основой для политического урегулирования конфликта», — сказал начальник российского Генштаба.

Кроме того, генерал армии Валерий Герасимов поблагодарил весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач.

«Старшему на походе вице-адмиралу Соколову Виктору Николаевичу приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с утвержденным планом», — заключил Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.



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