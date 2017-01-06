06.01.2017 (12:30)

Вертолётчики Северного флота освоят модернизированные многоцелевые вертолёты Ка-27М

В наступившем году вертолётчики Северного флота (СФ) освоят модернизированные многоцелевые вертолёты Ка-27М.

В конце 2016 года в армию ВВС и ПВО СФ поступило 6 модернизированных вертолётов Ка-27М. Планом подготовки лётчиков предусмотрены полёты как в Центре подготовки летчиков морской авиации ВМФ в Ейске, так и на береговых аэродромах СФ, а также взлеты и посадки на палубы боевых кораблей.

Работы по модернизации вертолётов проходили на Кумертауском авиационном производственном предприятии. На модернизированной версии машины внедрены современные средства передачи информации в реальном масштабе времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолёты.

Ка-27 – корабельный многоцелевой вертолёт. В соединениях надводных кораблей СФ используются его противолодочные и поисково-спасательные модификации.

Данная машина хорошо себя зарекомендовала в самых различных условиях эксплуатации – от арктических широт до южных морей. Корабельные вертолёты на своем борту несут тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большие противолодочные корабли проекта 1155 и эскадренные миноносцы проекта 956.

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