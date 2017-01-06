06.01.2017 (11:20)
В наступившем году в войсках ЦВО в Сибири пройдет более 70 учебных мероприятий по противодействию терроризму
Более 70 учебных мероприятий по противодействию терроризму пройдет в 2017 году в соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири.
В прошедшем году было проведено 54 тренировки (учения) различного уровня, в том числе тренировка сил и средств противодействия терроризму в составе Сибирской зоны ответственности под руководством командующего армией, а также более 13 командно-штабных тренировок под руководством оперативных штабов с участием сил и средств воинских частей.
Учения проходили на территории Алтайского края, Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской и Омской областях.
Более 10 показных тренировок проведены с подразделениями противодействия терроризму с использованием средств имитации и холостых боеприпасов.