06.01.2017 (07:36)

К 2021 году в СВ будет дополнительно сформирован ряд соединений и частей ракетных войск и артиллерии

В составе ракетных войск и артиллерии (РВ и А) Сухопутных войск (СВ) планируется иметь три типа высокомобильных, оснащенных современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) бригад: ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, обладающие повышенными боевыми возможностями (в 1,5 — 2 раза выше имеющихся).

В соответствии с Планом деятельности Министерства обороны Российской Федерации по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и планами строительства СВ управлением начальника РВ и А СВ в настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленный на качественное совершенствование структуры, боевого состава и численности РВ и А Сухопутных войск.

В 2016 г. завершено создание реактивной системы залпового огня нового поколения «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и новыми реактивными снарядами повышенного могущества.

В реактивные подразделения продолжают поступать системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматического наведения на цель.

Противотанковые подразделения оснащаются новым противотанковым ракетным комплексом «Хризантема-С» с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков в ночное время и сложных метеорологических условиях.

На сегодняшний день большая часть ракетных соединений уже оснащена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», и этот процесс продолжается в плановом порядке. Поставка комплексов полностью синхронизирована со строительством объектов инфраструктуры для их размещения.

Последовательная реализация проводимых мероприятий позволит создать РВ и А СВ рациональные по структуре и составу, обладающие высоким уровнем профессионализма личного состава, прочной материально-технической базой, оснащенные, в основном, современными образцами ВВСТ, боеготовые и способные выполнять поставленные перед ними задачи.

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