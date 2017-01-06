06.01.2017 (02:12)
В 2016 году свыше 3 тыс. жителей Кубани изъявили желание заключить контракт с Минобороны России
В 2016 году свыше 3 тыс. жителей Краснодарского края обратились в пункт отбора граждан на военную службу по контракту и изъявили желание проходить службу в соединениях и частях, дислоцированных на территории Южного военного округа (ЮВО).
Следует отметить, что в текущем году уровень образования среди кандидатов на заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации вырос на 20%.
На выбор кандидатов более 100 различных специальностей для соединений и частей общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-го командования ВВС и ПВО.
Также в 2016 году выросло количество молодых людей с высшим образованием желающих заключить контракт с Минобороны России, но не прошедших службу по призыву. Таких насчитывается более 70 человек.
Высокий интерес к военной службе обуславливается растущим престижем Вооруженных Сил РФ, повышением денежного содержания, социальными гарантиями, возможностью получения образования на льготных условиях, а также обеспечения постоянным жильем по программе накопительно-ипотечного кредитования.