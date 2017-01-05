05.01.2017 (23:43)

Военные топографы ЮВО восстановили пункты государственной геодезической сети в Крыму

Военнослужащие Центра геопространственной информации и навигации Южного военного округа (ЮВО) завершили выполнение геодезических и топографических работ по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети Крымского полуострова. С этой целью в различных районах Крыма были установлены около 10 наружных знаков типа «Сигнал» высотой около 30 метров.

Эта сеть существенно облегчит привязку к местности не только в военных целях, но и в выполнении работ в проектировании и подготовке к строительству гражданских объектов и инфраструктуры.

В 2016 году Центром геопространственной информации и навигации ЮВО проведена работа по топогеодезическому обеспечению, определению и расчету координат аэродромов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и осуществления полетов Ббеспилотных летательных аппаратов.

Для организации взаимодействия при проведении стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» и других мероприятий боевой подготовки войск ЮВО изготовлено более 15 макетов местности, подготовлено и издано более 100 тыс. экземпляров топографических карт.

Для организации занятий по всем видам боевой подготовки войск округа в соединения и воинские части в 2016 году выдано около 1000 комплектов современной аппаратуры спутниковой навигации, в том числе навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и GPS «Орион», позволяющих определить координаты, а также скорость движения пользователя в любой точке земного шара с точностью не более 10 метров.

В топогеодезические воинские части ЮВО в минувшем году поступило более 20 современных единиц специальной техники, в том числе подвижный навигационный комплекс ПНГК-1 на базе автомобиля КамАЗ, предназначенный для оперативного определения координат и высот точек местности как в движении транспортного средства, так и на месте с высокой точностью — до 1 метра.



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