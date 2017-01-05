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05.01.2017 (21:34)

Более 100 комплексов с беспилотными летательными аппаратами поставлено в войска в 2016 году

В 2016 году в Вооруженные Силы Российской Федерации поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Общее количество находящихся на вооружении БЛА различного назначения составляет почти 2 тыс. единиц.

Современные комплексы с БЛА позволяют эффективно решать широкий круг задач в различных условиях обстановки. Основной задачей является обеспечение выдачи разведывательной информации в реальном масштабе времени в различных условиях обстановки.

При этом все комплексы с БЛА до их принятия на снабжение проходят войсковые испытания в Государственном центре беспилотной авиации Минобороны России, где изучаются их реальные возможности в условиях, максимально приближенных к боевым.

Также в 2016 году сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Все специалисты прошли подготовку в Центре к применению современных комплексов с БЛА.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
924 Государственный центр БЛА , Беспилотные летательные аппараты , Гособоронзаказ
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