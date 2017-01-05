05.01.2017 (20:58)

В 2017 году дальняя авиация ВКС России пополнится пятью модернизированными самолетами

В 2017 году в авиационные части дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России поступят пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения.

В прошлом году в соединения дальней авиации поступили два модернизированных ракетоносца Ту-160 и 2 ракетоносца Ту-95МС.

В течение прошлого года летчики Ту-160 и Ту-95МС на 10% увеличили количество полетов с дозаправкой в воздухе. Максимальное количество летного состава получило натренированность по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования, включая и молодые экипажи.

План по налету и боевому применению был выполнен на 100%. Экипажи дальней авиации налетали более 20 тыс. часов. Средний налет на экипажи составил более 110 часов, при этом налет на молодых летчиков — более 160 часов.



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