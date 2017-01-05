05.01.2017 (19:48)

Морская авиация ВМФ России получила первые 8 модернизированных палубных вертолетов Ка-27М

В соответствии с планом обновления парка летательных аппаратов в состав морской авиации Военно-Морского Флота (ВМФ) России поступили первые 8 модернизированных корабельных вертолетов Ка-27М.

На современной авиатехнике существенно обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система, позволяющая применять новые средства поиска и поражения подводных лодок различных классов. Вертолеты Ка-27М оснащены новейшим радиоакустическим оборудованием, повышающие возможности выполнения задач по предназначению.

В соответствии с техническими требованиями Главного командования модернизационные работы выполнило ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

Экипажи модернизированных вертолетов Ка-27М проходят специальный курс обучения в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске.

Вертолеты Ка-27, Ка-27М способны выполнять задачи при полетах с сухопутных аэродромов и с палубы корабля при волнении моря до 5 баллов.

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